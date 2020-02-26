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Володин поручил проработать организацию выставки разбитой западной техники

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Предложение о такой выставке поступило от депутата от фракции КПРФ Владимира Исакова.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать организацию выставки разбитой западной техники у посольств стран, которые направляют ее Украине.

Предложение о такой выставке поступило от депутата от фракции КПРФ Владимира Исакова, который во время своего выступления напомнил о годовщине Прохоровского сражения. Володин поручил Комитету по обороне проработать этот вопрос с профильным министерством.

Ранее Госдума приняла заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции.

Видео: Дума ТВ

Теги: выставка, вячеслав володин, госдума россии, разбитая техника
Категории: Лента новостей, Новости России,

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