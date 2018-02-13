В Петербурге создадут школы для больных сахарным диабетом

Петербург получит федеральные средства на создание и оснащение эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга "Об одобрении проекта соглашения". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В 2023 году из федерального бюджета Петербургу предоставляется трансферт для софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по созданию и оснащению региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом.

Общий размер трансферта составит 64 469 500 рублей. На полученные средства планируется оснастить эндокринологический центр, созданный на базе ГБУЗ "Городской консультативно-диагностический центр №1", а также создать и оснастить школы для диабетиков.

Ранее сообщалось, что в Петербурге вырос спрос на нутрициологов и диетологов.

Фото: Piter.TV