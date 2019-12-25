В Петербурге вырос спрос на нутрициологов и диетологов

Также увеличился спрос на психологов.

Спрос на услуги диетологов и нутрициологов в Петербурге увеличился в 4,5 раза в сентябре, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил "Петербург2" со ссылкой на исследование сервиса "Авито Услуги".

В городе на Неве за год также на 125% увеличился спрос на психологов. Эксперты связывают такой ажиотаж с трендом заботы о своём ментальном здоровье.

В целом по России за год на 67% выросло число услуг по ментальному здоровью.

Ранее петербургский врач-диетолог развеяла мифы о хлебе.

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