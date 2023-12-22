Работа петербургской клиники, в которой "пропустили" пациента с обезьяньей оспой, приостановлена

Составлен протокол по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Московский районный суд привлек к административной ответственности ООО "Медицинский центр Рим" за "пропуск" пациента с оспой обезьян. Составлен протокол по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 30 января.

Выяснилось, что организация, оказывающая платные медицинские платные услуги в доме 8А по улице Заозерной, не имеет лицензии на осуществление медицинской деятельности и санитарно-эпидемиологического заключения. Кроме того, врач-дерматовенеролог не провел 19 января 2024 года клиническую диагностику с учетом заболевания, жалоб и симптомов туристу, приехавшему из Китая, с обезьяньей оспой. Выявлен ряд и других нарушений.

Законный представитель ООО "Медицинский центр Рим" в суд не явился. Клиника приостановила свою деятельность на 90 суток, начиная с 24 января.

Ранее мы рассказывали о том, что главврачу клиники, где умерла петербурженка, предъявлено обвинение.

Фото: Piter.TV