Спасатели из Петербурга 5 суток подряд работали с завалами в турецком Адыямане

За последние 24 часа под обломками зданий не было обнаружено ни одного живого пострадавшего.

Добровольцы из Северной столицы 5 суток подряд вели работы в турецком городе Адыяман, который пострадал в результате разрушительных землетрясений. В зоне бедствия сейчас идёт последний этап работ. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на группу поисково-спасательного отряда "Экстремум" ВКонтакте.

Мы уже говорили, что район очень сложный, за каждого вытащенного радовались всем городом. Но за последние сутки во всем Адыямане команды не нашли ни одного живого пострадавшего под завалами. отметили в поисково-спасательном отряде

Наибольшее внимание на завершающем этапе уделяется технике безопасности и охране труда. После завершения траурных мероприятий в зоне бедствия происходит снос зданий, а по периметру города выставлены специальные посты, которые контролируют ситуацию и подают сигналы при необходимости. Находиться в городе по-прежнему небезопасно.

Ранее мы сообщили о том, что возле стен турецкого посольства петербуржцы возложили венки и игрушки в память о погибших во время землетрясений в Турции.

Видео: ВКонтакте / ЭКСТРЕМУМ, объединение добровольных спасателей