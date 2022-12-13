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Возле стен турецкого посольства петербуржцы возложили венки и игрушки в память о погибших во время землетрясений в Турции
Сегодня, 10:24
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Возле стен турецкого посольства петербуржцы возложили венки и игрушки в память о погибших во время землетрясений в Турции

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В Турции работают петербургские спасатели.

В Петербурге возле стен турецкого посольства на 7-й Советской улице жители возложили венки и игрушки в память о погибших во время землетрясений в Турции. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург". 

Горожане продолжают передавать гуманитарную помощь для пострадавших. В Турции работают петербургские спасатели. В городе Адыямане спасатели из отряда "Экстремум" продолжают разбирать завалы и искать выживших.

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 21 043 человек. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами сделал президент Реджеп Тайип Эрдоган. 

Эрдоган заявил, что землетрясения 6 февраля в Турции оказались в три раза мощнее катастрофы 1999 года.

Ранее на Piter.tv: Эрдоган поставил цель устранить последствия землетрясения за год.

Фото: Piter.tv

Теги: возложение цветов, город адыяман, землетрясение, реджеп тайип эрдоган, стрельба 7-я советская
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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