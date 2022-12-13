Возле стен турецкого посольства петербуржцы возложили венки и игрушки в память о погибших во время землетрясений в Турции

В Турции работают петербургские спасатели.

В Петербурге возле стен турецкого посольства на 7-й Советской улице жители возложили венки и игрушки в память о погибших во время землетрясений в Турции. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Горожане продолжают передавать гуманитарную помощь для пострадавших. В Турции работают петербургские спасатели. В городе Адыямане спасатели из отряда "Экстремум" продолжают разбирать завалы и искать выживших.

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 21 043 человек. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами сделал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган заявил, что землетрясения 6 февраля в Турции оказались в три раза мощнее катастрофы 1999 года.

Ранее на Piter.tv: Эрдоган поставил цель устранить последствия землетрясения за год.

Фото: Piter.tv