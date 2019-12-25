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Специалисты оценят ход благоустройства территории Суздальских озер
Сегодня, 17:17
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Специалисты оценят ход благоустройства территории Суздальских озер

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Работы выполняются в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".

В четверг, 12 августа, представители комитета по благоустройству и администрации Выборгского района Петербурга посетят территорию Суздальских озер, чтобы оценить ход работ по благоустройству, сообщили в Смольном. 

Благоустройство коснется всех трех озер в соответствии с ландшафтно-градостроительной стратегией. Напомним, что в прошлом году комплексно обновили пляж Верхнего Суздальского озера, а в этом году специалисты занялись обустройством общественных пространств на территориях Среднего и Нижнего Суздальских озер.

В июле стало известно, что Среднее Суздальское озеро украсят цветами за 33 млн рублей.

Ранее мы писали, что подрядчик начал восстанавливать благоустройство после реконструкции теплосети в Невском районе.

Фото: Messir / Вконтакте

Теги: благоустройство, выборгский район, петербург, суздальские озера
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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