Специалисты оценят ход благоустройства территории Суздальских озер

В четверг, 12 августа, представители комитета по благоустройству и администрации Выборгского района Петербурга посетят территорию Суздальских озер, чтобы оценить ход работ по благоустройству, сообщили в Смольном.
Благоустройство коснется всех трех озер в соответствии с ландшафтно-градостроительной стратегией. Напомним, что в прошлом году комплексно обновили пляж Верхнего Суздальского озера, а в этом году специалисты занялись обустройством общественных пространств на территориях Среднего и Нижнего Суздальских озер.
В июле стало известно, что Среднее Суздальское озеро украсят цветами за 33 млн рублей.
Ранее мы писали, что подрядчик начал восстанавливать благоустройство после реконструкции теплосети в Невском районе.
Фото: Messir / Вконтакте
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все