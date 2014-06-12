В Выборгском районе Среднее Суздальское озеро украсят цветами за 33 млн рублей

Известно, что компания снизила сумму до указанной с первоначальной в 33 млн 439 тысяч 262,50 рубля.

В субботу, 31-го июля, стало известно, что Среднее Суздальское Озеро урасят цветами за 32 млн 950 тысяч. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

В конкурсе от администрации Выборгского района участвовали две фирмы. Украшением петербургского озера займется ООО "Уникап". Они выполнят работы по цветочному оформлению и установке малых архитектурных форм на пляже. Известно, что компания снизила сумму до указанной с первоначальной в 33 млн 439 тысяч 262,50 рубля. Конкурс разместили 25 марта 2021 года. Заявки закончили принимать 2 июля.

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Фото: скриншот сайта единая информационная система в сфере закупок, pixabay