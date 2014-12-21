Летнее кафе тормозит благоустройство берега Финского залива

Проект благоустройства общественного пространства в Красносельском районе был согласован КГА в 2020 году, однако в начале лета на берегу появился торговый объект.

Активисты Красносельского района все лето борются за общественное пространство у Финского залива вдоль Балтийского бульвара. Проект благоустройства был согласован КГА в 2020 году, однако в начале лета на берегу появился торговый объект.

Это место должно было стать знаковым для Петербурга, можно возить сюда иностранные делегации и показывать. Вот это заведение, шалман, не побоюсь этого слова. Оно здесь будет по мнению администрации и чиновников Смольного, и должно остаться. Испоганили просто все. Алла Андреева, активистка, местная жительница

По словам активистов, администрация не расторгла договор аренды с кафе и таким образом изменила утвержденный проект. Жители обратились в отдел благоустройства и отдел потребительского рынка администрации Красносельского района.

Оба эти отдела подтвердили, что с данным заведением договор расторгнут и что якобы они находятся там незаконно. Спустя две недели администрация поменяла показания и сказала, что договор с ними в принципе не был расторгнут, и они находятся здесь на законных основаниях. Валерия Шкуропат, активистка Красносельского района

Договор аренды действует в летний период с 2019 до 2024 года, но КИО не сообщил об этих особенностях при разработке проекта. В плане на месте кафе располагаются часть пляжной территории, детской площадки и холм, который защищает от ветра.

Проект благоустройства не изменится, только будет вырезан земельный участок в 1000 кв.метров под данное заведение, а все остальные общественные зоны переедут на 50-70 метров в сторону ул. Маршала Захарова. Валерия Шкуропат, активистка Красносельского района

Активисты и создатели концепции благоустройства категорически против кафе в общественном пространстве.

Они шумят заполночь, устраивают шоу. Сейчас установили сцену, там будут музыкальные мероприятия. Посетители распивают спиртные напитки и потом идут к нам во дворы. Алла, местная жительница

Согласно паспорту объекта благоустройство территорий должно завершится 30 сентября 2021 года. На строительной площадке установили только забор, активисты отправили обращение на прямую линию президента.

28 июля на еженедельном совещании администрация района, компания подрядчика и представители рабочей группы утвердили список зеленых насаждений, расположение скамеек и шезлонгов в различных зонах пространства и внесли изменения в схему территории.

Фото, видео: Piter TV, ВКонтакте / ЗАберег Защитим Жемчужный берег / Александр Кузнецов