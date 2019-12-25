Подрядчик начал восстанавливать благоустройство после реконструкции теплосети в Невском районе

Речь идет о квартале между улицей Коллонтай и Тельмана, проспектами Большевиков и Искровским.

В среду, 11 августа, начальник Государственной административно-технической инспекции Олег Зотов на своей странице ВКонтакте сообщил, что в Невском районе приступили к восстановлению благоустройства после реконструкции теплосети.

Зотов отметил, что срок завершения работ в квартале между улицей Коллонтай и Тельмана, проспектами Большевиков и Искровским. был сорван, однако подрядчик АО ГК "Омега" уже приступил к восстановлению. По словам начальника инспекции, "Омега" завершит работы около школ и детсада до конца месяца.

Ранее мы писали, что ГАТИ зафиксировала загрязнение территории в Пушкине.

Фото: Олег Зотов / Вконтакте