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Подрядчик начал восстанавливать благоустройство после реконструкции теплосети в Невском районе
Сегодня, 15:24
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Подрядчик начал восстанавливать благоустройство после реконструкции теплосети в Невском районе

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Речь идет о квартале между улицей Коллонтай и Тельмана, проспектами Большевиков и Искровским.

В среду, 11 августа, начальник Государственной административно-технической инспекции Олег Зотов на своей странице ВКонтакте сообщил, что в Невском районе приступили к восстановлению благоустройства после реконструкции теплосети.

Зотов отметил, что срок завершения работ в квартале между улицей Коллонтай и Тельмана, проспектами Большевиков и Искровским. был сорван, однако подрядчик АО ГК "Омега" уже приступил к восстановлению. По словам начальника инспекции, "Омега" завершит работы около школ и детсада до конца месяца.

Ранее мы писали, что ГАТИ зафиксировала загрязнение территории в Пушкине.

Фото: Олег Зотов / Вконтакте

Теги: благоустройство, невский район, реконструкция теплосети
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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