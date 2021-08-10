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ГАТИ зафиксировала загрязнение территории в Пушкине

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Грузовики разносили грязь с колес.

АО "Гортоп Санкт-Петербурга" уличили в загрязнении улиц Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Специалисты засняли, как транспорт, выезжающий с Автомобильной улицы, 10 литера А на Вавиловский проезд, оставляет после себя грязь. 

Организацию уже привлекали к ответственности за подобные нарушения и ненадлежащее содержание покрытий территорий. Сумма штрафов составила 650 тыс. рублей. По всей видимости, АО придется наказывать еще раз. 

Ранее начальник ГАТИ сообщил о высоких показателях инспекции. 

Видео: ВКонтакте / Олег Зотов 

Теги: гати, загрязнение, пушкин
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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