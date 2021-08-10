ГАТИ зафиксировала загрязнение территории в Пушкине

АО "Гортоп Санкт-Петербурга" уличили в загрязнении улиц Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
Специалисты засняли, как транспорт, выезжающий с Автомобильной улицы, 10 литера А на Вавиловский проезд, оставляет после себя грязь.
Организацию уже привлекали к ответственности за подобные нарушения и ненадлежащее содержание покрытий территорий. Сумма штрафов составила 650 тыс. рублей. По всей видимости, АО придется наказывать еще раз.
Ранее начальник ГАТИ сообщил о высоких показателях инспекции.
Видео: ВКонтакте / Олег Зотов
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все