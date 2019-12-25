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Начальник ГАТИ сообщил о высоких показателях инспекции
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Начальник ГАТИ сообщил о высоких показателях инспекции

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С начала года сотрудники инспекции выдали 229 ордеров на объекты программы "Формирование комфортной городской среды".

Во вторник, 3 августа, начальник Государственной административно-технической инспекции Олег Зотов на своей странице ВКонтакте сообщил о высоких показателях, которых достигла инспекция за текущий год. 

Так, с начала года выдано уже 229 ордеров на объекты программы "Формирование комфортной городской среды". Также сотрудники ГАТИ выдали 38 распоряжений об ограничении движения транспорта из-за дорожных работ, на 18 из которых проезжую часть уже отремонтировали и сняли ограничения. На 19 объектах работы производят в настоящее время. 

Помимо этого Зотов уточнил, что с момента появления у инспекции полномочий по  изъятию орудий правонарушений, количество самовольных земляных работ в городе резко сократилось.

Ранее мы писали, что на проспекте Александровской Фермы 31 июля начинается ремонт.

Фото: Олег Зотов / Вконтакте

Теги: гати, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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