Начальник ГАТИ сообщил о высоких показателях инспекции

С начала года сотрудники инспекции выдали 229 ордеров на объекты программы "Формирование комфортной городской среды".

Во вторник, 3 августа, начальник Государственной административно-технической инспекции Олег Зотов на своей странице ВКонтакте сообщил о высоких показателях, которых достигла инспекция за текущий год.

Так, с начала года выдано уже 229 ордеров на объекты программы "Формирование комфортной городской среды". Также сотрудники ГАТИ выдали 38 распоряжений об ограничении движения транспорта из-за дорожных работ, на 18 из которых проезжую часть уже отремонтировали и сняли ограничения. На 19 объектах работы производят в настоящее время.

Помимо этого Зотов уточнил, что с момента появления у инспекции полномочий по изъятию орудий правонарушений, количество самовольных земляных работ в городе резко сократилось.

Ранее мы писали, что на проспекте Александровской Фермы 31 июля начинается ремонт.

Фото: Олег Зотов / Вконтакте