Рабочие выбрались из строительной люльки в Москве

Мужчины застряли на высоте 23-его этажа, но смогли обойтись без помощи сотрудников МЧС.

На стройке двух небоскрёбов в новом ЖК на юге столицы случился необычный инцидент: двое рабочих застряли в строительной люльке на высоте 23-его этажа и смогли выбраться из ловушки самостоятельно. Об этом сообщил источник телеканала "360".

Как выяснилось, у люльки оборвалось крепление. Строительная бригада вызвала на площадку сотрудников МЧС по номеру 112, однако помощь спасателей не понадобилась. Мужчины смогли выбраться через окно, они не пострадали.

Причиной произошедшего руководитель бригады назвал вышедшую из строя лебедку, которая отвечала за подъём конструкции.

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Фото: Piter.TV