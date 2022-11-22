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В Москве начался ледяной дождь

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Осадки выпадали в центре, на востоке и юго-западе столицы.

В Москве начался ледяной дождь. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на ведущего сотрудница центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Утром 22 ноября в столице был замечен переохлажденный дождь. Осадки выпадали в центре, на востоке и юго-западе Москвы. По словам Тишковца, в результате таких дождей при температуре -3 градуса "все это будет превращаться в сплошное ледяное поле".

Ранее Собянин заявил о минимальном уровне безработицы в Москве.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: ледяной дождь, москва, осадки, погода
Категории: Лента новостей, Новости России,

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