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В Петербург пришло обещанное похолодание
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В Петербург пришло обещанное похолодание

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Днем в Северной столице до +18.

В понедельник, 29 июля, в Петербурге заметно похолодало. К вечеру возможны кратковременные дожди. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". 

На смену жаре в Северной столице пришли +16...+18 днем и +9...+11 ночью. В дневное время порывы ветра достигнут 7-12 м/c. В течение суток атмосферное давление будет слабо понижаться.

По прогнозам синоптиком, в ближайшие дни в Петербурге станет еще холоднее. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что 29 июля на Васильевском острове повторно проведут испытание теплосетей

Фото: pixabay.com

Теги: погода, похолодание, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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