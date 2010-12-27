В Петербург пришло обещанное похолодание

Днем в Северной столице до +18.

В понедельник, 29 июля, в Петербурге заметно похолодало. К вечеру возможны кратковременные дожди. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

На смену жаре в Северной столице пришли +16...+18 днем и +9...+11 ночью. В дневное время порывы ветра достигнут 7-12 м/c. В течение суток атмосферное давление будет слабо понижаться.

По прогнозам синоптиком, в ближайшие дни в Петербурге станет еще холоднее.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что 29 июля на Васильевском острове повторно проведут испытание теплосетей.

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