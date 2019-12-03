Рабочая группа ЗакСа обратилась к Мишустину по поводу недвижимости профсоюзов

Петербургские депутаты проверяют работу Ленинградской Федерации профсоюзов.

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга обратились к председателю правительства Михаилу Мишустину. Депутаты просят ввести мораторий на сделки с недвижимостью, которые совершает Ленинградская Федерация профсоюзов. Авторами документа стала рабочая группа по анализу деятельности ЛФП.

В обращении говорится о том, что в советский период профсоюзы получили объекты для отдыха, занятия спортом и досуга. По мнению депутатов, за прошедший период исчезло множество пансионатов, санаториев, дворцов культуры и так далее. В качестве примера авторы привели санаторий "Сестрорецкий курорт", пансионат "Дюны", учебно-спортивную базу "Спартак" и другие.

"Объекты, сохранившиеся в собственности профсоюзов, используются не по назначению, а в коммерческих целях - сдаются в аренду, например, ряд помещений во Дворце Труда", — отметили в сообщении.

Также депутаты недовольны низкой активностью профсоюзов в отношениях с гражданами. Председатель рабочей группы Елена Киселева обратила внимание на то, что петербуржцы практически не обращаются к профсоюзам, а обращаются к другим ведомствам.

"Последней каплей" для авторов обращения стала ситуация со школой высшего спортивного мастерства по водным видам спорта.

"Въезд на участок, находящийся в государственной собственности, перекрыт шлагбаумом, за право въезда взимается плата неустановленными лицами, куда поступают эти денежные средства, неизвестно".

Депутаты ЗакСа хотят сохранения имущества, которое сейчас принадлежит профсоюзам.

Ранее рабочая группа обратилась в прокуратуру Петербурга.

Фото: Piter.TV