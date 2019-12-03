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Рабочая группа ЗакСа обратилась к Мишустину по поводу недвижимости профсоюзов
Сегодня, 18:45
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Рабочая группа ЗакСа обратилась к Мишустину по поводу недвижимости профсоюзов

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Петербургские депутаты проверяют работу Ленинградской Федерации профсоюзов.

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга обратились к председателю правительства Михаилу Мишустину. Депутаты просят ввести мораторий на сделки с недвижимостью, которые совершает Ленинградская Федерация профсоюзов. Авторами документа стала рабочая группа по анализу деятельности ЛФП.

В обращении говорится о том, что в советский период профсоюзы получили объекты для отдыха, занятия спортом и досуга. По мнению депутатов, за прошедший период исчезло множество пансионатов, санаториев, дворцов культуры и так далее. В качестве примера авторы привели санаторий "Сестрорецкий курорт", пансионат "Дюны", учебно-спортивную базу "Спартак" и другие. 

"Объекты, сохранившиеся в собственности профсоюзов, используются не по назначению, а в коммерческих целях - сдаются в аренду, например, ряд помещений во Дворце Труда",

— отметили в сообщении. 

Также депутаты недовольны низкой активностью профсоюзов в отношениях с гражданами. Председатель рабочей группы Елена Киселева обратила внимание на то, что петербуржцы практически не обращаются к профсоюзам, а обращаются к другим ведомствам. 

"Последней каплей" для авторов обращения стала ситуация со школой высшего спортивного мастерства по водным видам спорта. 

"Въезд на участок, находящийся в государственной собственности, перекрыт шлагбаумом, за право въезда взимается плата неустановленными лицами, куда поступают эти денежные средства, неизвестно". 

Депутаты ЗакСа хотят сохранения имущества, которое сейчас принадлежит профсоюзам. 

Ранее рабочая группа обратилась в прокуратуру Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лфп, профсоюзы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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