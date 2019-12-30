Депутаты ЗакСа просят прокуратуру изучить работу профсоюза Петербурга

Парламентарии интересуются расходом денег, полученных от распоряжения имуществом, а также одним из пунктов устава федерации профсоюзов.

Рабочая группа депутатов петербургского ЗакСобрания, призванная анализировать деятельность Федерации городских и областных профсоюзов, направили запрос Прокурору Петербурга.

Депутаты намерены разобраться, как согласуются уставная задача деятельности Ленинградской федерации профсоюзов (ЛФП) и сведения о сделках ЛФП. Вопрос у группы парламентариев, возглавляемых Еленой Киселевой, возник на основе пункта устава ЛФП, в котором одной из задачей профсоюзов является сохранение собственности Федерации.

Рабочая группа попросила прокуратуру рассмотреть действия ЛФП по распоряжению объектами из собственности Федерации. В списке значатся пансионаты, дворцы культуры, спортивные клубы, санатории, в том числе, знаменитые ДК имени Кирова и Ленсовета, спортбаза "Спартак". Также депутатов интересует распределение и расход денег, полученных от распоряжения имуществом.

Ранее петербургские профсоюзы потребовали от членов "Единой России" из ЗакСа извинений.

Фото: Piter.TV