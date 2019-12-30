Петербургские профсоюзы потребовали от членов "Единой России" из ЗакСа извинений

Организации обвинили депутатов в политическом преследовании.

Профсоюзы Петербурга и Ленобласти возмутились волне обвинений, которым подверглись из-за нападок депутатов Законодательного собрания. Текст заявления приводит пресс-служба городских профсоюзов.

Организация говорит о распространении информации о якобы большом количестве жалоб, которые ЗакС получает от петербуржцев. Горожане жалуются о невозможности купить путевки в санатории и детские лагеря, и в бедах обвиняются профсоюзы, хотя конкретных жалоб организации не получали.

Действия депутатов "Единой России" в профсоюзах расценили как политическое преследование, также в организации отмечают, что санаториями и лагерями занимаются Фонд соцстрахования России и исполнительная власть города. Сами профсоюзы из этой деятельности уже вышли. Под видом жалоб, а теперь и созданием рабочей группы ЗакС, говорят профсоюзы, пытается контролировать их деятельность, однако при недавних проверках некоторых профсоюзов нарушений не находилось.

Профсоюзы призвали депутатов изучить Трехстороннее соглашение и закон о социальном партнерстве в сфере труда и прекратить их преследование.

Мы отказываем в доверии этой фракции. Мы открыты для любых конструктивных переговоров по защите социально-трудовых прав и интересов членов профсоюзов и членов их семей. – заявили профсоюзы.

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Фото: lfpspb.com