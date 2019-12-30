  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге обсудили меры по борьбе с безынициативностью профсоюзов
Сегодня, 20:42
80
nadezhda_sib

В Петербурге обсудили меры по борьбе с безынициативностью профсоюзов

0 0

Для проверки деятельность профсоюзов была создана рабочая группа.

Рабочая группа проверит деятельность Федерации профсоюзов Петербурга. В ЗакСе усомнились, что профсоюзы в полной мере выполняют свои обязанности по защите прав горожан.

Участники заседания в Мариинском дворце обсудили информацию, которую получили от городских и федеральных учреждений в ответ на запрос. Ранее рабочая группа направила запросы, чтобы узнать, как прошли передачи недвижимости профсоюзов другим собственникам. Глава комиссии парламента по соцполитике и здравоохранению Елена Киселева отметила, что ответственность по некоторым сделкам была "размытой и коллегиальной". 

Киселева также обратила внимание на то, что петербуржцы практически не обращаются к профсоюзам, а обращаются к другим ведомствам. Политик связала это с тем, что жители города убеждены, что в профсоюзе им не помогут. 

По итогам встречи было решено разделить понятия "профсоюз" и "общественная организация". Таким образом за профсоюзами удастся закрепить конкретную ответственность. 

Рабочая по анализу деятельности Федерации профсоюзов Петербурга и Ленобласти была создана 14 ноября 2019. 

Фото: Piter.TV 

Теги: профсоюзы, федерация профсоюзов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии