В Петербурге обсудили меры по борьбе с безынициативностью профсоюзов

Для проверки деятельность профсоюзов была создана рабочая группа.

Рабочая группа проверит деятельность Федерации профсоюзов Петербурга. В ЗакСе усомнились, что профсоюзы в полной мере выполняют свои обязанности по защите прав горожан.

Участники заседания в Мариинском дворце обсудили информацию, которую получили от городских и федеральных учреждений в ответ на запрос. Ранее рабочая группа направила запросы, чтобы узнать, как прошли передачи недвижимости профсоюзов другим собственникам. Глава комиссии парламента по соцполитике и здравоохранению Елена Киселева отметила, что ответственность по некоторым сделкам была "размытой и коллегиальной".

Киселева также обратила внимание на то, что петербуржцы практически не обращаются к профсоюзам, а обращаются к другим ведомствам. Политик связала это с тем, что жители города убеждены, что в профсоюзе им не помогут.

По итогам встречи было решено разделить понятия "профсоюз" и "общественная организация". Таким образом за профсоюзами удастся закрепить конкретную ответственность.

Рабочая по анализу деятельности Федерации профсоюзов Петербурга и Ленобласти была создана 14 ноября 2019.

Фото: Piter.TV