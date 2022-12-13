РИА Новости: украинскую женщину-снайпера ликвидировали в ЛНР

Штурмовики уничтожили в зоне ВСУ стрелковые позиции противника.

Журналисты из "РИА Новостей" рассказали о том, что бойцы в зоне проведения специальной военной операции рассказали о том, что на территории Луганской народной республики была ликвидирована украинская женщина-снайпер. Она принимала участие в сражении против ВС РФ. Соответствующей информацией со СМИ поделился командир разведывательного взвода ВДВ. Известно, что жертва скончалась после огня мотострелковых подразделений, которые ведут стрельбу по огневым позициям Вооруженных сил Украины. Задача выполнена во время штурма.

В ходе штурма была обнаружена снайперская пара... Она была ликвидирована, и уже непосредственно после входа на позиции ВСУ штурмовых отрядов было обнаружено, что снайпером является женщина, около 35 лет. командир разведвзвода десанта РФ

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости