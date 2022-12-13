РИА Новости: российские десантники предотвратили прорыв противника в ЛНР

"Лесник" рассказал о ситуации в ЛНР.

Журналисты из "РИА Новостей" рассказали о том, чт российские десантники предотвратили прорыв противника на территории Луганской народной республики. Очевидцы отметили, что украинская группировка насчитывала до семи тысяч человек, которые предпринимали попытку зайти в тыл ВС РФ во время наступления двух рот. Командир с позывным "Лесник" уточнил, что в регионе ЛНР вперед от России шли две парашютно-десантные роты. Специалистам удалось вовремя заметить врага, но военные его остановили огневой стрельбой из АГС и минометов.

Отработали на дистанции 600 метров одной "улиткой". Противник уничтожен. "Лесник" командир отряда

"Призрак" с помощью дрона навел удар по украинским позициям в ДНР.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости