Местные жители рассказали о военных преступлениях ВСУ.

Очевидцы сообщили о применении Вооруженными силами Украины фосфорных боеприпасов по гуманитарным конвоям, которые пытались вывезти беженцев с территории города, находящегося под контролем киевского режима. Соответствующей информацией жители Соледара рассказали в интервью журналистам "РИА Новостей". Женщина добавила, что среди бойцов ВСУ было много британцев и поляков.

Мы, когда выезжали, нас забрасывали фосфором. Магний, фосфор. Квадрокоптер летает, они их "птички" называли, и они и по мирным применяли, и по военным Светлана Тарадайко, местная жительница

Житель Соледара рассказал, как ВСУ обстреливали город фосфорными снарядами.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости