РИА Новости: очевидцы сообщили о применении ВСУ фосфорных боеприпасов по гумконвоям

Очевидцы сообщили о применении Вооруженными силами Украины фосфорных боеприпасов по гуманитарным конвоям, которые пытались вывезти беженцев с территории города, находящегося под контролем киевского режима. Соответствующей информацией жители Соледара рассказали в интервью журналистам "РИА Новостей". Женщина добавила, что среди бойцов ВСУ было много британцев и поляков.
Мы, когда выезжали, нас забрасывали фосфором. Магний, фосфор. Квадрокоптер летает, они их "птички" называли, и они и по мирным применяли, и по военным
Светлана Тарадайко, местная жительница
Житель Соледара рассказал, как ВСУ обстреливали город фосфорными снарядами.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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