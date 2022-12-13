  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:27
159
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

РИА Новости: очевидцы сообщили о применении ВСУ фосфорных боеприпасов по гумконвоям

0 0

Местные жители рассказали о военных преступлениях ВСУ.

Очевидцы сообщили о применении Вооруженными силами Украины фосфорных боеприпасов по гуманитарным конвоям, которые пытались вывезти беженцев с территории города, находящегося под контролем киевского режима. Соответствующей информацией жители Соледара рассказали в интервью журналистам "РИА Новостей". Женщина добавила, что среди бойцов ВСУ было много британцев и поляков.

Мы, когда выезжали, нас забрасывали фосфором. Магний, фосфор. Квадрокоптер летает, они их "птички" называли, и они и по мирным применяли, и по военным

Светлана Тарадайко, местная жительница

Житель Соледара рассказал, как ВСУ обстреливали город фосфорными снарядами.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: военные преступления, всу, гуманитарные коридоры, днр, светлана тарадайко, соледар, фосфорные снаряды, эвакуация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии