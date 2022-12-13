ВСУ при отступлении бросают в Артемовске много оружия и боеприпасов

Украинские военнослужащие, отступая в городе Артемовске от своих огневых позиций, бросают большое количество оружия и боеприпасов. Соответствующее заявление в рамках интервью журналистам "РИА Новостей" сделал один из представителей российской частной военной компании "Вагнер".
Бросают достаточное количество вооружения... Есть американские пулеметы, попадались у нас на позициях, с ними работаем, если они пригодны к работе, оставляем и работаем на позициях. Спасибо Украине, поставляет нам спецвооружение, всего хватает.
боец ЧВК "Вагнер"
Напомним, что ранее источник информационного агентства упоминал о том, что в настоящее время украинская армия заминировала большинство жилых зданий в этом населенном пункте во время своего отступления.
Пригожин опроверг сообщения об образовании котла для ВСУ под Артемовском.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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