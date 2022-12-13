Пригожин опроверг сообщения об образовании котла для ВСУ под Артемовском

В ЧВК "Вагнер" напомнили об оперативном окружении города.

Основатель российской частной военной группы "Вагнер" Евгений Пригожин в собственном Telegram-канале опроверг сообщения об образовании котла для Вооруженных сил Украины под городом Артемовском (украинское название населенного пункта - Бахмут). Слова бизнесмена опубликовала его пресс-служба. Специалисты пояснили, что противник находится в оперативном окружении, когда российские военные могут простреливать все дороги, которые ведут в и из города.

Об образовании котла для ВСУ в Артемовске говорить рано, как и ранее, они находятся в так называемом "оперативном окружении", когда дороги простреливаются. Но котла никакого нет. Поэтому идут тяжелые бои. Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер"

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ