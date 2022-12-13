Повар из ресторана со звездами Michelin теперь кормит солдат в зоне СВО

Специалист рассказал, что планирует приготовить для бойцов лазанью.

Повар, проработавший в ресторане-обладателе звезд Michelin, в настоящее время готовит еду на одной из передовых позиций Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции, на территории Херсонской области. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей". Мужчина объяснил, что работал в датской столице - Копенгагене, а для приготовления блюд главным является фантазия. Он пояснил, что чувствует себя на своем месте, хотя ему и пришлось учиться заново готовить. Он пояснил, что на гражданке он имел оборудование от компании Electrolux, а сейчас эту технику сменила полевая кухня КП-130.

Мне довелось поработать в Дании в Копенгагене, полтора года, в ресторане с тремя звездами Michelin... Из любых продуктов можно что-нибудь эдакое приготовить, было бы желание и капля фантазии... В ближайшее время планирую приготовить лазанью для ребят... повар

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости