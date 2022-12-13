Основатель ЧВК "Вагнер" раскрыл подробности о весеннем контрнаступлении ВСУ.

Киевский режим подготовил для контрнаступления около двухсот тысяч человек. Соответствующее заявление перед участниками движения "Кибер Фронт Z" сделал основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

У них собрано порядка 200, по некоторым источникам — до 400 тысяч личного состава, недооценивать это нельзя. Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер"

В апреле 2023 года американское издание The New York Times со ссылкой на распространившиеся по социальным сетям секретные документы США по Украине утверждало о том, что украинским властям пришлось перебросить под город Артемовск элитные силы, на которые страна рассчитывала при весеннем контрнаступлении. Журналисты добавили, что такое решение привело к "стратегическим издержкам" для киевских властей. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что контрнаступление может начаться в тот момент , когда прекратится распутица.

Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин посетил кафе в Петербурге, где произошел взрыв.

Фото и видео: Telegram / КИБЕР ФРОНТ Z