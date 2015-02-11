РФ выдала Казахстану задержанного по подозрению в особо крупном мошенничестве

Аферисты обманул сограждан на 275 тысяч долларов.

Подозреваемый в особо крупном мошенничестве, обманувший жителей Алма-Аты на 275 тысяч долларов, задержан на территории России, после чего экстрадирован на территорию Казахстана. Соответствующее заявление в видеообращении сделали сотрудники пресс-службы Генеральной прокуратуры в республике. В надзорном ведомстве уточнили, что мужчина в 2023 году обещал шестерым соотечественникам привезти из Южной Кореи автомобили по цене ниже рыночной. Злоумышленник взял предоплату за транспортные средства и скрылся. Затем фигурант а расследования объявили в международный розыск. Задержать иностранца удалось российским специалистам в Краснодарском крае в апреле текущего года. В настоящее время аферист доставлен на Родину и заключен в СИЗО.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Генпрокуратура Казахстана

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье