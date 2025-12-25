РФ рассчитывает, что вскоре комиссия Казахстана завершит расследование по катастрофе AZAL

Мария Захарова дала комментарий о расследовании крушения самолета азербайджанской авиакомпании.

Москва рассчитывает, что в ближайшее время специальная комиссия Казахстана завершит расследование по авиакатастрофе AZAL. Соответствующий комментарий во время выступления с журналистами в Москве на брифинге от 25 декабря сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат указала, что говорит о трагедии, связанной с падением азербайджанского пассажирского рейса под Актау. В Москве надеются, что в ближайшем будущем все вопросы по поводу инцидента будут закрыты. Наша страна оказывает зарубежным экспертам все возможное содействие.

Мы рассчитываем, что в ближайшее время казахстанская комиссия завершит свое расследование, и мы сообща закроем все остающиеся вопросы, связанные с данным трагическим инцидентом, с данной трагедией, в этом ни у кого не должно быть никаких сомнений. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото и видео: МИД России