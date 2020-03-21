РФ передала тест-системы для выявления коронавируса 13 странам

Соответствующее сообщение появилось на сайте Роспотребнадзора.

Россия передала в 13 стран мира тестовые системы для выявления коронавирусной инфекции COVID-19. По данным Роспотребнадзора, системы от новосибирского института "Вектор" переданы в страны ЕвразЭС и СНГ, Иран, Монголию и в КНДР. В ближайшее время тесты появятся в Египте, Сербии и Венесуэле.

Всего переданные системы позволят провести более 100 тысяч тестов на коронавирус.

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