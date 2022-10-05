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РФ недовольна деятельностью ООН по обеспечению экспорта российских зерна и удобрений

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Сергей Вершинин рассказал о том, что позитивных результатов мало.

В России недовольны результатами действий ООН по обеспечению экспорта зерна и удобрений и выходы этой сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции в центре МИА "Россия сегодня" сделал заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Вершинин. Он пояснил, что дипломатов не удовлетворяют итоги работы Всемирной организации по проблеме. Однако в этом направлении все же фиксируются позитивные сдвиги, но таковых очень мало.

Мы проводим очень интенсивные контакты с представителями Секретариата ООН, в первую очередь с генсекретарем ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) по поводу того, чтобы улучшить доступ наших удобрений и зерновых на рынок. 

Сергей Вершинин, замглавы МИД РФ

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Фото и видео: МИД России

Теги: зерновая сделка, мид, оон, сергей вершинин, экспорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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