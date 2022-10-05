МИД РФ: США шантажируют развивающиеся страны по вопросу СВО на Украине

Шантажу подвергаются страны Азии, Африки и Латинской Америки.

США и их союзники шантажируют развивающиеся страны по вопросу спецоперации на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, шантажу подвергаются страны Азии, Африки и Латинской Америки, которые подозрительно относятся к попыткам Вашингтона сохранить контроль над миром. Вершинин уточнил, что речь идет не только о военно-политическом, но также об экономическом и энергетическом контроле.

Ранее Захарова назвала аморальными требования ФРГ и Польши выплатить репарации Украине.

Видео: МИД России