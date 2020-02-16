РФ начала устанавливать контроль над главным шоссе Сирии

Об этом со ссылкой на наблюдателей рассказал телеканал Al Hadath в своем Twitter-аккаунте.

Российская военная полиция в Сирии взяла под контроль важнейшую трассу М-5, накануне отвоеванную местной армией. Это шоссе соединяет Дамаск с другими регионами страны через всю Сирию. В Минобороны ситуацию пока не прокомментировали, а наблюдатели обратили внимание, что российские военные появились на трассе у Идлиба, где сейчас идут ожесточенные бои.

Ранее мы сообщали о том, что президент Турции пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом. Это произойдет, если воздушные средства будут представлять угрозу для военных из Анкары.

Видео: YouTube / Al Jazeera English