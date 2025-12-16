РФ начала поставки Белоруссии модернизированных версий Supercam S350

"Беспилотные системы" видят заинтересованность Минска в российской технике.

Группа российских компаний "Беспилотные системы" начала поставки для Белоруссии модернизированных версий беспилотников-разведчиков Supercam S350. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделились представители организации на площадке выставки "Национальная безопасность. Беларусь - 2026". Специалисты уточнили, что в том числе техника оснащена мобильными пунктами управления на базе пикапов. Со стороны Минска заметен интерес к продукции марки Supercam.

Пмимо многолетнего доверия к нашему флагману Supercam S350 большой интерес вызвала его модернизированная версия. И поставки Минску "Суперкамов" нового поколения уже начались, в том числе и версия мобильного комплекса с пикапом. сотрудник компании

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Фото: Piter.tv