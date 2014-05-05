Мария Захарова оценила вопросы, которые делегация страны будет поднимать на мероприятии в Нью-Дели.

Россия на предстоящем в Индии саммите Группы двадцати (G20) намерена добиваться выверенных решений в области цифровой трансформации, а также в вопросе снижения рисков в сфере энергетической и продовольственной безопасности. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Подробно изложим взгляды на необходимость реформ глобального экономического управления в свете становления полицентричного миропорядка и перераспределения производственных сил в пользу развивающихся стран, противодействия произвольным и нелегитимным, односторонним санкциям Запада. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Особое внимание российская делегация в Нью-Дели уделит подтверждению статуса Москвы как надежного и гарантированного поставщика энергоресурсов и экспортной продукции, а также представит конкретные предложения по расширению многостороннего сотрудничества, в частности на базе реализации Большого евразийского партнерства. Сергей Лавров как глава делегации обсудит вопросы цифровой трансформации, снижение рисков по продовольственной безопасности и оптимальные пути для энергетических переходов.

Родион Мирошник станет послом по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

Фото и видео: МИД России