Эксперты прокомментировали участие РФ в XVIII Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле

В Стамбуле на XVIII Веронском Евразийском экономическом форуме Россию представила делегация во главе с заместителем министра транспорта Дмитрием Зверевым. Как уверены авторы Telegram-канала "Мейстер", страна привезла на форум конкретные предложения по развитию логистики. Одним из самых содержательных, как полагают авторы поста, стало выступление вице-губернатора Приморья Веры Щербиной. Она представила прогресс, которого край достиг в развитии портовой инфраструктуры.

За последние годы грузооборот через морские терминалы региона вырос до 160 млн тонн в год. Это на 30% больше, чем по итогам предыдущей пятилетки. Здесь идет торговля более чем со сотней стран через целую систему из 74 терминалов. Инвесторы уже вложили свыше полутриллиона рублей в эту сеть. Но это не предел: в планах строительство мега-порта Зарубино в бухте Троицы мощностью до 60 млн тонн в год, сухого порта в Артеме на 1 млн контейнеров и развитие угольного терминала Суходол до 20 млн тонн.​

Развитие портов произошло не просто так. Санкции Запада заставили искать новые маршруты, и Россия развернулась в Азию. Закономерно все еще нужны инвестиции, новая инфраструктура и партнеры, на которых можно положиться. И партнеры вполне себе находятся, в том числе и на таких мероприятиях, как то, что прошло в Стамбуле. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: сайт Министерства транспорта РФ