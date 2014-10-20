РФ и КНР провели первое совместное патрулирование на севере Тихого океана

Маневры проводились в Чукотском море.

Российские и китайские пограничники провели первое совместное патрулирование в северной части акватории Тихого океана. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что мероприятия проводились в период с 20 сентября по 10 октября. От России в тренировках были задействованы экипажи сторожевых кораблей "Петропавловск-Камчатский" и "Анадырь", а от КНР - "Мэйшань" и "Сюшань". Иностранная и отечественная группировки пересекла Японское море, вошла в район действия Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами. далее экипажи попали в Берингово море и вышли в Чукотское море через Берингов пролив.

Группа продемонстрирована готовность по пресечению угроз безопасности в правоохранительной сфере на море, проведена серия тренировок по связи, оказанию помощи судну, терпящему бедствие и спасению человеческих жизней на море. ЦОС ФСБ РФ

Напомним, что патрулирование стало частью выполнения плана сотрудничества между Пограничной службой ФСБ России и Береговой охраной КНР на 2024-2026 годы.

Жителя Челябинска осудили за оправдание терроризма.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России