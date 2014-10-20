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РФ и КНР провели первое совместное патрулирование на севере Тихого океана

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Маневры проводились в Чукотском море.

Российские и китайские пограничники провели первое совместное патрулирование в северной части акватории Тихого океана. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что мероприятия проводились в период с 20 сентября по 10 октября. От России в тренировках были задействованы экипажи сторожевых кораблей "Петропавловск-Камчатский" и "Анадырь", а от КНР -  "Мэйшань" и "Сюшань". Иностранная и отечественная группировки пересекла Японское море, вошла в район действия Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами. далее экипажи попали в Берингово море и вышли в Чукотское море через Берингов пролив.

Группа продемонстрирована готовность по пресечению угроз безопасности в правоохранительной сфере на море, проведена серия тренировок по связи, оказанию помощи судну, терпящему бедствие и спасению человеческих жизней на море.

ЦОС ФСБ РФ

Напомним, что патрулирование стало частью выполнения плана сотрудничества между Пограничной службой ФСБ России и Береговой охраной КНР на 2024-2026 годы. 

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России

Теги: берингово море, китай, тихий океан, фсб, чукотское море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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