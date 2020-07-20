Жителя Челябинска осудили за оправдание терроризма

Силовое ведомство пресекло незаконную деятельность россиянина в соцсетях.

Центральный окружной военный суд признал местного жителя из города Челябинска, задержанного ФСБ, виновным в размещении в мессенджере материалов, оправдывающих терроризм (по части 2 статьи 205.2 УК РФ). В течение шести лет мужчина будет находиться в колонии строгого режима. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ РФ по региону. Также неоднократно судимый 39-летний гражданин лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с применением электронных или информационно-коммуникационных сетей, включая интернет. Эта мера воздействия будет длиться три года.

В надзорном ведомстве добавили, что сотрудники в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий задокументировали, что мужчина в июне 2024 года разместил в публичном доступе в аккаунте в Telegram информационные материалы, содержащие признаки оправдания терроризма.

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Фото и видео: УФСБ России по Челябинской области