Лже-электрики обманули пенсионерку с улицы Танкистов на 28 тыс. рублей

Злоумышленниками оказались двое уроженцев Саратовской области в возрасте 35 и 25 лет.

В Колпино правоохранители задержали лже-электриков, которые обманули пенсионерку.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, днем 9 октября в полицию обратилась 84-летняя жительница дома 6 по улице Танкистов с заявлением о том, что к ней в квартиру под предлогом замены электрооборудования пришли двое неизвестных. Они обманным путем завладели 28 тыс. рублей. Тогда возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В тот же день в Колпино лже-электрики были задержаны. Ими оказались двое уроженцев Саратовской области в возрасте 35 и 25 лет. Мужчины помещены в изолятор.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге мошенники начали использовать поддельные приказы ФСБ.

Фото: Piter.TV