РФПИ сообщил о готовности производить вакцину от коронавируса на Украине

Глава политсовета парламентской фракции " Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук посетил Центр Гамалеи.

Российский фонд прямых инвестиций совместно с Центром Гамалеи готов производить вакцину от коронавируса "Спутник V" на Украине. Об этом сообщили в ведомстве.

В РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи заявили, что они готовы подать документы для регистрации вакцины от коронавируса. Известно, что стоимость одной инъекции для иностранного потребителя составит менее 10 долларов.

Отмечается, что фармацевтическая компания АО "Биолек" уже наладила на территории Украины выпуск готовой формы вакцины.

Ранее мы сообщали о том, что генсек ОПЕК ожидает развития мировой экономики в 2021 году при поставке вакцин от COVID-19.

Видео: Youtube/NEWSONE