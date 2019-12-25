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Генсек ОПЕК ожидает развития мировой экономики в 2021 году при поставке вакцин от COVID-19
Сегодня, 16:39
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matveyvn

Генсек ОПЕК ожидает развития мировой экономики в 2021 году при поставке вакцин от COVID-19

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Баркиндо назвал 2021 год перспективным из-за подготовки к массовой вакцинации.

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо ожидает развития мировой экономики в 2021 году при поставке вакцин от COVID-19. Это, считает он, сможет увеличить спрос на нефть во всём мире.

По его словам, новости о появлении вакцины от новой коронавирусной инфекции вызвали массу положительных эмоций у людей по всему миру. Баркиндо назвал 2021 год перспективным из-за подготовки к массовой вакцинации.

После запуска этого процесса ожидается стремительное развитие мировой экономики.

Мухаммед Баркиндо, генеральный секретарь ОПЕК

Ранее мы писали, что рубль растет до трехмесячного максимума на фоне сделки ОПЕК+.

Фото: pixabay.com

Теги: вакцинация от коронавируса, генсек опек, опек
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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