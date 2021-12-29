РФПИ: Россия на этой неделе может пройти пик заболеваемости "омикроном"

К концу текущего месяца ожидается значительное снижение числа новых случаев COVID-19.

Россия на этой неделе может пройти пик заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон". Об этом в интервью ТАСС заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Специалист отметил, использование таких вакцин от коронавируса как "Спутник V" и "Спутник Лайт" помогло стране справиться с "омикроном" значительно лучше, чем большинству государств мира.

Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости "омикроном". К концу февраля мы ожидаем значительного снижения новых случаев заболеваемости. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

В России вторые сутки подряд фиксируется снижение числа заболевших коронавирусом. Если вчера было выявлено 171 905 ковид-больных, то сегодня на 6200 меньше (165 643). За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 698 человек, выздоровело 81 188. А вот госпитализированных оказалось почти вдвое больше, чем за вчерашний день – 20 185 пациентов против 10 843.

Ранее Piter.TV проанализировал, как именно менялось количество заразившихся ковидом и умерших от него в январе.

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