В России вторые сутки подряд фиксируется снижение числа заболевших COVID-19

За сутки от ковида скончались 698 человек, накануне – 609.

За минувшие сутки в России выявили 165 643 случая заболевания COVID-19, днем ранее – 171 905. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего зараженных выявлено в Москве (12 902), Санкт-Петербурге (11 014) и Московской области (8 456). Госпитализировано по России за сутки 20 185 человек. Всего за пандемию по состоянию на 8 февраля выявлено 13 147 666 случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки от ковида скончались 698 человек. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (85), Санкт-Петербурге (67) и Подмосковье (38). Всего с начала пандемии умерло 336 721 человек.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 81 188 (днем ранее – 55 683), за весь период пандемии – 10 706 142. Коллективный иммунитет в России составляет 64,1%.

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Фото: Piter.tv