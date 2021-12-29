Врач Роспотребнадзора Руженцова: симптомы "омикрона" у детей появляются через 2-3 дня

В некоторых случаях симптомы могут задерживаться на неделю.

Симптомы штамма коронавируса "омикрон" у несовершеннолетних обычно появляются через два-три дня после заражения. Об этом в беседе с "РИА Новости" сообщила замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Эксперт уточнила, что в некоторых случаях симптомы могут задерживаться на неделю.

После инфицирования "омикроном" симптомы отмечаются, как правило, на второй-третий день, но могут появиться позднее, в период до седьмого дня. Татьяна Руженцова, замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора

По ее словам, тяжелые формы ковида у детей встречаются очень редко – у одного процента заболевших. В больницы попадают около трех процентов несовершеннолетних. В настоящее время, утверждает Руженцова, больше всего болеют коронавирусом школьники в возрасте от 7 до 17 лет. Это обосновано их частыми контактами с другими людьми.

В ноябре 2021 года Всемирная организация здравоохранения обозначила южноафриканский штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Буквы присваиваются вариантам, которые вызывают у научного сообщества беспокойство. Данный вариант коронавируса имеет большое число мутаций. Его впервые выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Ранее петербургский врач назвала тревожные симптомы COVID-19 у детей.

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