Петербургский врач назвала тревожные симптомы COVID-19 у детей

Отличить у ребенка симптомы ОРВИ от коронавируса крайне тяжело.

Заведующая инфекционным боксированным отделением №10 Детской городской клинической больницы №5 имени Н.Ф. Филатова Елена Дондурей рассказала, как распознать COVID-19 у детей. По ее словам, отличить у ребенка симптомы ОРВИ от коронавируса крайне тяжело. Однако есть "красные флаги" – симптомы, при которых родителям незамедлительно нужно обратиться к педиатру, пишет РБК.

К "красным флагам" относятся симптомы дыхательной недостаточности. В их числе одышка, учащенное дыхание, боль за грудиной, лихорадка, фебрильные судороги (вызванные скачком температуры), изменения в сознании. Также к тревожным признакам COVID-19 у детей Дондурей отнесла обезвоживание, когда ребенок не может пить, рвоту и жидкий стул. При этом медик добавила, что "сверхъестественных осложнений" после инфекции у детей нет.

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