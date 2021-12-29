В Санкт-Петербурге численность ковид-пациентов в тяжелом состоянии снизилась до 16%

На лечении в стационарах сегодня находятся 7,8 тыс. горожан.

В петербургских ковидных стационарах доля тяжелых пациентов составляет 16%. Об этом сообщили в пресс-службе Комздрава региона сегодня, 5 февраля. Отметим, что еще 3 февраля этот показатель составлял 17%.

За минувшие сутки в Петербурге подхватили коронавирус 21 780 человек. Ушли из жизни 65 больных, у которых диагностировали инфекцию. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 5 февраля.

Вылечиться от COVID-19 смогли более 6,3 тыс. горожан. В ковидные стационары привезли 746 человек. Выписали из больниц 659 пациентов. На лечении в стационарах сегодня находятся 7,8 тыс. горожан.

Ранее на Piter.tv: в поликлинике на В.О. пациентам с COVID-19 посоветовали добираться до врача на общественном транспорте.

Фото: Piter.tv