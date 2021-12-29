Коронавирус обнаружили у 21,7 тыс. петербуржцев

Петербуржцев с коронавирусом призвали не ждать утра для звонка в 122.

За минувшие сутки в Петербурге подхватили коронавирус 21 780 человек. Ушли из жизни 65 больных, у которых диагностировали инфекцию. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 5 февраля.

Вылечиться от COVID-19 смогли более 6,3 тыс. горожан. В ковидные стационары привезли 746 человек. Выписали из больниц 659 пациентов.

Более 4 тыс. петербуржцев отправили заявки на дистанционное закрытие больничных листов. Портал "Здоровье петербуржца" начал принимать заявки лишь накануне поздним вечером из-за технических неполадок. Там 137 горожан сформировали запросы.

Петербуржцев с коронавирусом призвали не ждать утра для звонка в 122. В администрации Петербурга подчеркнули, что вызвать медика на дом можно в выходные и ночью. Заявки принимает голосовой помощник по имени Виктория, главное - дослушать все вопросы "робота" до конца и четко сформулировать ответ.

Фото: Piter.tv