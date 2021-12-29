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Коронавирус обнаружили у 21,7 тыс. петербуржцев
Сегодня, 13:41
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Коронавирус обнаружили у 21,7 тыс. петербуржцев

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Петербуржцев с коронавирусом призвали не ждать утра для звонка в 122. 

За минувшие сутки в Петербурге подхватили коронавирус 21 780 человек. Ушли из жизни 65 больных, у которых диагностировали инфекцию. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 5 февраля. 

Вылечиться от COVID-19 смогли более 6,3 тыс. горожан. В ковидные стационары привезли 746 человек. Выписали из больниц 659 пациентов. 

Более 4 тыс. петербуржцев отправили заявки на дистанционное закрытие больничных листов. Портал "Здоровье петербуржца" начал принимать заявки лишь накануне поздним вечером из-за технических неполадок. Там 137 горожан сформировали запросы. 

Петербуржцев с коронавирусом призвали не ждать утра для звонка в 122. В администрации Петербурга подчеркнули, что вызвать медика на дом можно в выходные и ночью. Заявки принимает голосовой помощник по имени Виктория, главное - дослушать все вопросы "робота" до конца и четко сформулировать ответ. 

Фото: Piter.tv

 

 

Теги: 122, здоровье, оперативный штаб, число зараженных
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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