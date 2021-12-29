Более 4 тыс. петербуржцев отправили заявки на дистанционное закрытие больничных листов

Позвонить по номеру "122" можно в любое время.

Пациентам разрешили закрывать больничный лист дистанционно. Более 4 тыс. горожан воспользовались возможностью. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного сегодня, 5 февраля.

В службе 122 за первый день работы обработали 4,4 тыс. заявок на закрытие больничного листа без посещения врача. Врачи уже обзванивают пациентов. В службу пригласили новых операторов, чтобы работа проходила более оперативно. Известно, что позвонить по номеру "122" можно в любое время.

Портал "Здоровье петербуржца" начал принимать заявки лишь накануне поздним вечером из-за технических неполадок. Там 137 горожан сформировали запросы.

Ранее на Piter.tv: в метро Петербурга планируют дополнительно штрафовать антимасочников.

Фото: Pexels