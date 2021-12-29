В метро Петербурга планируют дополнительно штрафовать антимасочников

За отказ надеть маску придется заплатить от 1 до 3 тыс. рублей.

В Петербурге могут ввести новые штрафы. За отказ надеть маску в метро горожанам и гостям Северной столицы придется отдать от 1 до 3 тыс. рублей. Об этом говорится в новом подпункте закона об административных нарушениях, который уже приняли в первом чтении.

За повторное нарушение санкция составит 5 тыс. рублей. Пока противников ковидных мер штрафуют лишь в подземном транспорте. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в этом году средняя стоимость поездки на метро для студентов Петербурга составит 15 рублей.

Фото: Piter.tv