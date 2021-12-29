В этом году средняя стоимость поездки на метро для студентов Петербурга составит 15 рублей

По словам Беглова, подорожание разовых билетов связано и с общим уровнем инфляции, и со снижением туристического потока из-за пандемии.

Стоимость проезда для обладателей Единой карты петербуржца снизилась на 10% по сравнению с 2021 годом. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам Беглова, подорожание разовых билетов связано и с общим уровнем инфляции, и со снижением туристического потока из-за пандемии. Он добавил, что доля разовых поездок снижается с каждым годом. Сегодня это только 14,5%. Для того, чтобы транспорт работал нормально, необходимо повышать тарифы. Так бывает во всех городах.

Отметим, что в Петербурге действует месячный единый проезд для студентов, который позволяет использовать трамваи, троллейбусы, автобусы и метро. Его стоимость не может превышать 40% от цены обычного месячного проездного. В этом году она составила 1 205 рублей или 35%.

Кроме этого, студент может приобрести либо месячный комбинированный билет, позволяющий ездить на наземном транспорте за 603 рубля, либо месячный проездной на метро за 680.

Ранее жители МО Сосновая поляна ежедневно стоят в очередях на единственный троллейбус. Чтобы добраться до метро и обратно, местные вынуждены стоять в очередях в ожидании маршруток и единственного нужного троллейбуса.

Фото: Piter.tv

