РБК: первую дозу вакцины от COVID-19 получили 14 миллионов россиян

Высокие темпы вакцинации отмечены на Чукотке, в Мордовии и Белгородской области.

Около 14 миллионов жителей России прошли первый этап вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные собственного исследования.Издание опросило региональные оперативные штабы и министерства здравоохранения, а также изучило информацию на официальных ресурсах региональных властей в интернете.

Результаты исследования показали, что за полтора месяца количество привившихся первым компонентом вакцины от COVID-19 выросло с 6,93 миллиона до 13,9 миллиона.

Высокие темпы вакцинации были отмечены на Чукотке, где привитыми оказались более 18,5 процентов населения. Второе и третье место занимают Мордовия и Белгородская область. Там уже окончили курс вакцинации от коронавируса более 12 процентов граждан.

А вот жители Кабардино-Балкарии, Чечни и Северной Осетии оказались на последних строчках рейтинга регионов. По две прививки от COVID -19 там сделали не более четырех процентов населения.

Согласно данным исследования, в Москве за полтора месяца количество жителей, сделавших прививку первым компонентов вакцины, выросло с 7,9 до 10,3 процентов, в Санкт-Петербурге – с 6,9 до 11,5 процентом.

Ранее мы сообщали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 18 тыс. человек.

Фото: pixabay.com